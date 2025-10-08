女優の北川景子が10月5日に自身のXを更新。お笑いトリオ・ハナコの単独公演を訪れた際、偶然隣の席に座っていたのは俳優の板垣李光人だったというエピソードを綴った。思わぬ再会に笑みがこぼれた様子で、SNS上ではファンから驚きと歓声が広がった。ふたりは現在放送中のNHK朝ドラ『ばけばけ』で親子役として共演中。映画や大河ドラマでも共演を重ねてきた息の合うコンビだ。 しかもふたりの服装はカーキとブラックで