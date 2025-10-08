福岡市・天神で8日から、熊本県の食の魅力を集めたイベントが始まりました。熊本県の人気キャラクター「くまモン」が会場を盛り上げています。 福岡市・天神の一角に人だかり、その先にいたのは。■中村安里アナウンサー「みなさんのお目当てはくまモンです。福岡にやってきました。」今回、くまモンは熊本県のグルメをPRするため、福岡にやってきたということです。会場の一つ、大丸福岡天神店では、くまモンが期