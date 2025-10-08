高知県芸術祭のメインイベントとなるクラシックコンサートの出演者が10月8日、高知県庁でミニコンサートを開きました。2025年で75回目の開催となる「高知県芸術祭」。そのメインイベントとなるクラシックコンサートが10月8日と9日高知市と安芸市で開かれるのを前に出演者などが県庁を訪れました。コンサートでは歌、ピアノ、バイオリンの演奏が行われる予定で高知では2年ぶり4回目の開催です。メンバ}