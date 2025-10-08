東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 26829.46（-128.31-0.48%） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 27063.68（-148.27-0.54%） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8947.62（-9.19-0.10%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82031.81（+105.06+0.13%） ８日のアジア株は総じて下落。米国株の下落を受けて、アジア株もおおむね軟調な推移を見せた。台湾株は反