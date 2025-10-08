ユーロ圏１０年債利回り格差仏８３ｂｐに縮小、伊８０ｂｐとの逆転は解消せず ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%） ドイツ2.694 フランス3.526（+83） イタリア3.494（+80） スペイン3.229（+54） オランダ2.854（+16） ギリシャ3.354（+66） ポルトガル3.088（+39） ベルギー3.242（+55） オーストリア2.998（+30）