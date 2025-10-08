国道のトンネル工事のため全線で運休しバスによる代行輸送を行っているJR陸羽西線が来年1月に運転再開するのを前に8日から、列車の訓練運転が始まりました。中川悠アナウンサー「JR余目駅です。3年以上運休していた列車が今、駅を出発しました。 久しぶりに陸羽西線の車両が走行しています」訓練運転が始まったのは新庄駅と酒田駅を結ぶJR陸羽西線です。陸羽西線は並行する国道47号「高屋道路」のトンネル建設工事で2022年5