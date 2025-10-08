2024年と比べて1か月ほど早い流行入りです。 8日、大分県は、患者数が基準値を超え続けているとしてインフルエンザが流行期に入ったと発表しました。 県は例年よりも早めのワクチン接種などを呼びかけています。 インフルエンザ発生状況 県によりますと県内58の定点医療機関で9月28日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり1.52人でした。 最新の感染状況でも患者数は1.45人で県は8