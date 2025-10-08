20th Centuryの井ノ原快彦、俳優・タレントの本上まなみ、歌手の木村カエラ、イワタナオミ監督が8日、都内で行われた『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』（31日公開）舞台あいさつ付きおひろめ試写会に登場した。【写真】カッコイイ！爽やかな笑顔を見せた井ノ原快彦2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員