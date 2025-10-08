大分県内の企業2社などが開発した観測衛星が、10月下旬に打ち上げられるのを前に8日関係者が佐藤知事を表敬訪問しました。 10月、宇宙に打ち上げられるのは観測衛星「てんこう2」です。 2018年に打ち上げが成功した「てんこう」に続いての挑戦で由布市のデンケンと大分市の江藤製作所が、日本大学の教授などとともに、共同で開発しました。 てんこう2 8日両社が県庁を訪れ佐藤知事に「てんこう2」のプロジェク