俳優の山口智子が８日、大阪市内で「新潟食と酒の大祭典」（９日開幕、あべのハルカス近鉄本店）のスペシャルイベントに登場した。２日にこれまで所属した芸能事務所「研音」から、年末で独立することを発表して以降、初めて取材に応じた山口は、今後の活動について「一人の人間として地球に生まれたからには、できるだけ皆さんが幸せで豊かになっていくようなエンターテイメント活動を目指したいと思います」と表明。「食文化