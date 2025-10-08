宝くじのPRを行う「幸運の女神」が2025年度から性別を問わない「幸運アンバサダー」となり8日大分県庁でハロウィンジャンボ宝くじをPRしました。 大分県庁 県庁を訪れたのは宝くじ幸運アンバサダーの柏木行雲さんです。 宝くじ幸運アンバサダーは、性別を問わず、宝くじに愛着を持ってもらおうとこれまでの「幸運の女神」に代わり2025年度、誕生しました。 初代アンバサダーには男女5