マレーシアを拠点として警察官などをかたった特殊詐欺グループの男ら4人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも住居不定・無職の葛籠匡矢容疑者（25）ら4人です。4人は群馬県の80代の女性に、警察官などをかたって「あなたをマネーロンダリングの詐欺グループの一味と思っている」などと電話やSNSで嘘を言って、50万円をだまし取った疑いが持たれています。警察によると、4人はマレーシアを拠点とする詐欺グループのメンバー