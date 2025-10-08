8日午後2時前、新潟市南区の国道交差点で、スクールバスが急ブレーキを踏んだ際に、バスに乗っていた児童1人と教員1人の合わせて2人がケガをする事故がありました。警察によりますと、新潟市南区上下諏訪木の国道8号交差点で、交差点に進入してきた別の車両を避けるためにスクールバスが急ブレーキを踏んだところ、児童1人と教員1人が転倒するなどしたということです。2人は新潟市内の病院に搬送されまし