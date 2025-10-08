NST新潟総合テレビが国税局から約11億円の所得隠しを指摘された問題で、日本民間放送連盟（民放連）は8日、NSTに厳重注意を行ったと発表しました。民放連によりますと、長期にわたる不適切な経費処理や、取引先に対する過剰な利益供与を見過ごすといった重大なガバナンス不全が、民放業界全体のガバナンスに対する不審や不安を惹起することになりかねないとして8日、民放連の早河会長名の文書で厳重注意を行ったということです。ま