『隣の家からのチカチカが止まらない話』（サル山ハハヲ/KADOKAWA）第6回【全11回】【漫画】『隣の家からのチカチカが止まらない話』を第1回から読む念願の一軒家を購入した立山一家。ご近所さんも良い人ばかりで始めは満足していたのだが、引っ越しからしばらくして、隣の家の窓から“チカチカ”と照らされる謎の光に悩まされるようになる。妻の春奈が役所や警察に相談するも、実害がない状況では動いてくれず、状況を知っていそ