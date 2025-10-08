岡山市議会の「にぎわいの拠点づくり調査特別委員会」が開かれ、建設が計画されている新アリーナの予定地である岡山ドーム周辺の現状について報告されました。 特別委員会では、市の庭園都市推進課の職員らが公園の利用状況などを報告。昨年度の北長瀬未来ふれあい総合公園は岡山ドームの稼働率が98.4パーセント、多目的広場の稼働率が66.9パーセントなどと、一定のニーズがあると説明されま