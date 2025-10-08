現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」久保建英はラージョ・バジェカーノ戦で再び途中出場するも、チームは２連敗で降格圏内の19位にまで沈む緊急事態となった。サン・セバスティアンの地元紙『ノティシアス・デ・ギプスコア』で、長年レアル・ソシエダの番記者を務めるマルコ・ロドリゴ記者が、久保の足首負傷を取り巻く状況やチームの現状をレポートする。【監督も足首の問題を認める】久保建英は９月の日本代表戦で負