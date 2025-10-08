原因は自分にある。の新曲「トレモロ」が、10月18日（土）からABCテレビ(関西ローカル)にて放送するドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』のオープニング曲に決定した。ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』は同名BL小説を原作に、連続ドラマ初主演の藤本洸大と、『仮面ライダーギーツ』で知られる簡秀吉がダブル主演を務める。修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる一軍スター高校生4人組と同じ班