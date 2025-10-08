元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で3日に公開された動画に出演。阪神・原口文仁の引退について語った。赤星憲広氏○「たぶん壮絶に長かったと思うよ」帝京高校から2009年にドラフト6位で入団し、以降16年にわたって阪神一筋だった原口。2012年に腰の故障で育成契約に移行するなどの苦労を経て、2016年には107試合に出場して打率.299、11本塁打、46打点という成績を