ももいろクローバーZ・佐々木彩夏が、11月28日(金)にリリースする『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayより「Where We Go」ライブ映像を公開した。「Where We Go」は、佐々木彩夏の10回目となるソロコンサート＜AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A+ 〜the Voyage〜＞に向けて制作された楽曲で、「人生の旅路」をテーマにしたダンスポップナンバーとなっている。 今回公開された映像は、ライ