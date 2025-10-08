9月26日、帯状疱疹の悪化で右目が開かなくなり、緊急入院したことを明かしていた元フジテレビのフリーアナウンサー・笠井信輔氏。10月7日、Instagramを更新し、2週間ぶりの退院を報告、ファンからは安堵の声があがっている。7日のInstagramでは、サングラス姿の動画を投稿した。体調は万全だとしたが、「目の方はもう少し時間がかかるんですけれども、2週間髭剃らなくても、これぐらいしか生えないのが私のちょっと悲しいとこ