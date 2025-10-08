近未来サブカルポップユニット・Serani Pojiが、「ぴぽぴぽ」のMVを本日10月8日に公開した。Serani Pojiは、2000年に発売されたセガのドリームキャスト用ゲームソフト『ROOMMANIA#203』のゲーム音楽のために結成された企画ユニット。「ぴぽぴぽ」は、2002年にリリースされたアルバム『ワンルームサバイバル』に収録されている。2023年10月に本作の音楽配信が解禁されると、「ぴぽぴぽ」「スマイリーを探して」が海外を中心にTikTok