ドウシシャは10月上旬に、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、シリーズ最小となるミニサイズのフライパン「evercookフライパン16cm」と「evercookフライパン16cm深型」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。価格は、「evercookフライパン16cm」が3520円、「evercookフライパン16cm深型」が3630円。●「小さいサイズもあったら」に応える「evercookフライパン16cm」「evercookフラ