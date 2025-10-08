『泣いてみろ、乞うてもいい』（VAN JI：漫画、Solche：原作/KADOKAWA）第3回【全3回】【漫画】『泣いてみろ、乞うてもいい』を第1回から読む母に捨てられ、父を亡くした少女・レイラ。身寄りのない彼女は親戚の家をたらい回しにされた後、隣国で公爵家の庭師をしているビルのもとへ送られる。ひとり国境を越えたレイラは、不器用ながら温かいビルのもとで、鳥を愛する少女へと成長していく。しかし、初対面の若き当主・マティアス