くるりが、自身の4ヶ月連続配信リリースの第2弾となる新曲「Regulus」を10月10日(金)より配信することが決定した。今作は胸が高鳴るドラムと澄んだギターに、フレンチホルンとバスーンが重なり、ふくよかで透明感のあるハーモニーを奏でる。Homecomingsの畳野彩加をゲストボーカルに迎え、ふたりの歌声が爽やかに響き合うのも大きな聴きどころだ。バンドメンバーには盟友あらきゆうこ（Dr/Per）、初参加の高島翔大（Bassoon）、｢潮