アイドルグループ・TEAM SHACHIの秋本帆華が9月24日、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で配信された個人リレー配信に出演。関東ラストワンマンライブの裏話を披露した。秋本帆華=17LIVE提供○ステージ袖にはけると…TEAM SHACHIは9月21日、東京・立川ステージガーデンで、関東ラストワンマンライブとなる「TEAM SHACHI 最終SHOW〜アイドルロード〜：君のココロの伝説になりたい!」を開催。事務所の先輩グループであるももク