YOASOBIが、現在フジテレビで放送中の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌「劇上」のミュージックビデオを、ドラマ第2話放送直後となる本日10月8日（水）23:15にYouTubeプレミア公開する。新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は10月1日（水）に初回放送をスタート。1984年の渋谷を舞台に描かれる青春群像劇で、脚本・三谷幸喜による半自伝的要素を含んだ完全