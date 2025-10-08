8日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜後11：06）では、ニッポンの社長とエバースが来店する。【写真】共通点は「野球が大好きな2組」ニッポンの社長＆エバースが登場新しい賞レース「ダブルインパクト」で優勝したニッポンの社長が登場。“初代王者”という前例のない立場に、周囲も困惑（？）。ケツは「先輩から可愛がられない…」と悩みを吐露する。いま大注目の若手・エバースは、同期は四千