いまのWRXにMTを組み合わせると凄まじく乗りやすくて楽しい！ スバルのスポーツセダン、WRX。いま日本でラインアップされているモデルは、WRX S4と呼ばれ、スバル自慢のCVT「リニアトロニック」が組み合わされています。これはこれで楽しいのですが、やはりスポーツモデルはMTで乗りたい。そんなことを考えていたら、オーストラリアにはMT仕様があるという情報をキャッチしました。そこでWEB CARTOP石田貴臣は、フランス語はネイ