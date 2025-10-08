●台風22号の進路にあたる伊豆諸島に 台風を要因とする「特別警報」発表●山口県は台風と大陸の高気圧との間で気圧傾度やや大きく 強風・高波に注意●台風23号発生 3連休にかけて日本の南海上へ北上へ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう8日(水)は二十四節気の「寒露」…秋が深まり朝露が冷たくなる頃ですが、最高気温が30度以上の真夏日が続出するなど、まだまだ夏が粘る一日に。広瀬では31.7度で、これは10月の観測史上2番目に高い気