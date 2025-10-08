薩摩川内市の国道で横断歩道を渡っていた87歳の女性を車ではねたとして、65歳の女が過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されました。87歳の女性はその後、死亡しました。警察によりますと、8日午前11時前、薩摩川内市御陵下町の国道で横断歩道を歩いていた近くに住む三角 潤子さん（87）が軽乗用車にはねられました。三角さんは頭などを強く打ち病院に運ばれましたが、約2時間後に死亡しました。警察は軽乗用車を運転していた薩摩