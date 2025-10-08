日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限9842(9738) 3月限12(12) TOPIX先物 12月限 13642( 13642) 日経225ミニ 10月限6200(6200) 11月限 242( 24