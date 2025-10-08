DeNA・三浦監督が8日、日本通運との練習試合で1回を5安打2四死球5失点と炎上したバウアーについて、11日からのCSファーストSでも変わらずブルペン待機させる方針を示した。バウアーはシーズン終了後、CSに向けて先発からリリーフに配置転換。この日は2―1の4回に2番手でマウンドへ。5安打を集中され、2四死球に2盗塁と1イニングで41球を投じ、打者10人攻撃で5点を失った。バウアーにとってはインディアンス（現ガーディア