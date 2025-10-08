国土交通省は、茨城空港で航空機が着陸に失敗した事故を想定した大規模な訓練を行いました。訓練参加者「1・2・3！」「もうすぐ着きますよ。頑張りましょう」航空機に見立てたバスから乗客を救助し、担架で運んでトリアージや救護活動が行われています。国土交通省はきょう（8日）、茨城県小美玉市にある茨城空港で航空機が着陸に失敗した事故を想定した大規模な訓練を行い、自衛隊や警察、医療機関などあわせて21機関、156人が参