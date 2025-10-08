９月に男性がクマに襲われてから、札幌市西区でクマの出没が続いています。１０月８日に目撃されたのは西区西野の住宅街。西区の山沿いに何度も出没しているのが分かります。親子とみられるクマの目撃のほか、フンなどの痕跡も見つかっています。西区には「ヒグマ警報」が発出されているので、十分に警戒してください。