気象庁は、非常に強い台風22号に伴い、伊豆諸島に発表した特別警報について記者会見を行い、「暴風域に入るまであまり猶予がない。ただちに避難の判断をしてほしい」として最大級の警戒を呼びかけました。さらに今後、対象地域を大島を除く伊豆諸島全域（利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村）に拡大する可能性があるということです。気象庁によりますと、非常に強い台風22号は、あす明け方から朝にかけて、勢力を保ったま