バスケットボールB1茨城は8日、公式サイトを更新。5日に行われた開幕節・仙台戦で、PFロバート・フランクスがスポンサー看板を蹴り飛ばした行為に対し、懲戒処分が下ったと発表した。クラブは「この度、2025年10月5日(日)に行われた、「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン B1リーグ戦 第1節 仙台89ERS VS 茨城ロボッツ」において、ロバート・フランクス選手がコートエンドスポンサー看板を蹴り飛ばした行為がありました」