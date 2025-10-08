きのうから新たな執行部体制で本格始動した自民党。ただ、連立のパートナー公明党との関係がギクシャクするなか、高市“総理”誕生に向けて暗雲が漂っています。きょう、新たな執行部のメンバーと野党へ挨拶回りをおこなった高市総裁。終始和やかなムードで「顔合わせ」がおこなわれました。その高市総裁を待ち受ける今後の関門が今月中旬以降召集される見通しの臨時国会での総理指名選挙です。これまでであれば、自民党の高市氏が