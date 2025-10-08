フィリピンを拠点に特殊詐欺などを繰り返していたとされる日本人の犯罪組織「JPドラゴン」の関連グループとみられる男女6人が、現地当局に拘束されました。フィリピン当局の関係者によりますと、7日、首都マニラ近郊のブラカン州やケソン州にある3か所で、岩本三矢子容疑者（34）らいずれも日本人の男女6人が拘束されました。岩本容疑者らについては、詐欺や窃盗の疑いで日本の警察が逮捕状をとっているということです。岩本容疑者