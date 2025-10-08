軍事クーデター後の内戦が長期化しているミャンマーで、地域の伝統行事に集まっていた子どもを含むおよそ30人がミャンマー軍による爆撃を受けて死亡しました。ミャンマーの独立系メディアによりますと、北部ザガイン管区で6日、満月の夜を祝う「ダディンジュ」と呼ばれる伝統行事が開かれていたところに、ミャンマー軍がパラグライダーに取り付けた複数の爆弾を投下しました。この爆撃で、子どもを含む市民およそ30人が死亡したほ