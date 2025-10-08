気象庁は先ほど、伊豆諸島の一部に暴風と高波の特別警報を発表しました。最大級の警戒を呼び掛けています。非常に強い台風22号は、あす明け方から朝にかけて、勢力を保ったまま伊豆諸島へ最も接近する見込みです。気象庁は、「経験したことのないような暴風・高波のおそれがある」として、東京都の八丈町と青ヶ島村に暴風特別警報と波浪特別警報を発表しました。予想される最大瞬間風速は▼きょうは45メートル、▼あすは70メートル