フジテレビ系列のNST新潟総合テレビ（新潟市）が関東信越国税局から約11億円の所得隠しを指摘され、NSTの外部調査委員会が調査結果を公表したことを受け、日本民間放送連盟（民放連）は8日、NSTに対し「民放業界全体のガバナンスに対する不信や不安を惹起しかねない」として文書で厳重注意した。再発防止策の実行と進捗状況の報告も求めた。NST外部調査委の報告書によると、東京支社の元社員が、広告代理店側への利益供与の費