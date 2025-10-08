10月7日（火）にセリエA女子の2025-26シーズンが開幕した。 今シーズンのセリエA女子には、イタリアに渡って3年目、ノヴァーラで2シーズン目を迎えるアウトサイドヒッターの石川真佑と、イタリアでは2シーズン目、今季からブスト・アルシーツィオに加入したセッターの関菜々巳がいる。 石川が所属するノヴァーラは、昨季セリエA女子のA2で優勝を果たし、今季よりA1