パレスチナ自治区ガザに向かう支援船団の一員としてイスラエル海軍に拿捕された?元環境少女?でスウェーデンの気候変動活動家グレタ・トゥーンベリさん（２２）がスウェーデンに帰国早々に演説し、被害を訴えた。スウェーデン紙エクスプレッセンが７日、報じた。グレタさんは、ガザを目指し、支援船団「グローバル・スムード船団」に参加中の１日、イスラエル海軍に拘束され、拘留施設に収監された。６日、国外退去させられ、ギ