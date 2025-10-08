巨人の山崎伊織投手（２６）が８日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加し、ＣＳでの先発登板に向けて入念な調整を行った。ＣＳファーストステージで先発が見込まれる戸郷、横川らは宮崎県内で行われているフェニックス・リーグで調整登板を行っているため、この日の球場入りは山崎ひとり。トレーナーやコーチ陣とともに、キャッチボールやダッシュを黙々と取り組んだ。ファーストステージ第１戦（１１日＝横浜）に先