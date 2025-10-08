川口オートで「川口ダブルヘッダー」デイレースの優勝戦が８日行われ、２番車の君和田裕二（４１＝川口）が１着。２３年３月以来、通算３回目となるＶを達成した。森且行は追い上げたが５着に終わった。０ハンから先手を取り、１周回で早々と先頭に立った君和田。３周回以降では１０線から首位浮上を狙ってきた五十嵐一夫との一騎打ちになったが、粘り切ってＶゴールを駆け抜けた。「後ろの気配は感じていたけど、自分のできる