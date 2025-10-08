第30回釜山国際映画祭にて、北村匠海・綾野剛・林裕太が揃って最優秀俳優賞を受賞した映画『愚か者の身分』より、3人が作品へかける想いを明かすメイキング映像が解禁された。【動画】役を演じるのではなく、＜共に⽣きた＞⽇々『愚か者の身分』メイキング映像本作は、愛を知らずに育った3人の若者たちの青春と、闇ビジネスから抜け出す3日間を描く逃亡サスペンス。SNSで女性を装い、言葉巧みに身寄りのない男性