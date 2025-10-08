“おときさん”こと歌手生活60周年の加藤登紀子（81）が8日、都内で29日発売の2枚組アルバム「明日への讃歌」と、この日先行配信リリースのシングル「幸せのために生きているだけさ」の発表会見を行った。現在の中国北東部の満州国ハルビン生まれの加藤は、1965年（昭40）に歌手活動を開始。「ひとり寝の子守唄」「知床旅情」「琵琶湖周航の歌」「時代遅れの酒場」「この空を飛べたら」「百万本のバラ」などのヒット曲を持つ。60年