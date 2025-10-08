デイヴ・グロール率いるロックバンド“フー・ファイターズ”が、17年ぶりとなる単独来日公演ツアーを昨日10月7日よりスタートさせた。ソールドアウトで迎えたツアー初日公演はさいたまスーパーアリーナで開催され、会場には久しぶりとなる単独公演を心待ちにしていた多くのファンらが詰め掛けた。今年でデビュー30周年を迎え、新ドラマーとしてイラン・ルービンを迎えた新生フー・ファイターズがステージに登場したのは20時頃。ラ