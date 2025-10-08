昨年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は、エリザベス女王杯（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）を目指すことが分かった。社台グループオーナーズがホームページで発表した。今年は大阪杯１３着、ヴィクトリアマイル８着のあと、前走の札幌記念は１５着。現在は福島県・ノーザンファーム天栄で調整を続けている